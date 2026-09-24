«Давить и прогибать»: Что на самом деле значила перевёрнутая «V» Трампа на переговорах с Зеленским

Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп показал двумя пальцами направленный вниз знак «V». И пока некоторые трубили о некой «победе» Киева, обозначенной американским лидером, на деле после официальной части экс-комика могло ждать тотальное унижение. Такое прочтение жеста Life.ru предложил эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.

Трамп, как обычно, выдал себя. Он очень часто своим поведением демонстрирует то, что другие считывают очень легко. Он переговорщик, он американец. В американской культуре, когда два пальца после рукопожатия забираются от партнёра и направлены вниз, это значит: «Мы сейчас будем давить, нам плевать на условия, которые будут нам говорить украинцы». В данном случае — Зеленский. Наша задача — давить и прогибать. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

По его версии, Трамп хотел показать, что располагает сильной переговорной позицией и намерен жёстко настаивать на своих условиях. При этом такое значение жеста является именно экспертной интерпретацией и не относится к универсальным правилам американского протокола.

Никакой «перевёрнутой победы» нет. Этот жест, адресованный тем, кто сидит в зале, очень чётко показывает, что у Трампа есть в кармане козырь, который он не просто сейчас вытащит, а положит на стол и скажет: «Это единственный козырь и единственное условие, на которых я готов с тобой заключать сделку». Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Ещё одним сигналом Кобелюк назвал красный галстук президента США. По его мнению, в данном случае выбор цвета подчёркивал неуступчивый настрой Трампа. Быстрое рукопожатие в конце публичной части встречи эксперт также расценил как знак того, что дальнейший разговор должен пройти уже без камер.

Люди в Америке не просто так подбирают галстуки и костюмы, и Трамп настроен очень жёстко. Также обратите внимание на то, как он протянул руку Зеленскому. Он дал понять, что на этом разговор под камерами окончен. Мы не увидим больше никаких споров на пресс-подходах. Он быстро протянул руку, пожал её, удостоверился, что Зеленский, по сути, ручной, и показал, что сейчас мы будем его прогибать и жёстко настаивать на своей позиции. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

По его мнению, в конце переговоров мы, скорее всего, увидим либо то, что Зеленский снова подвинулся на условия Трампа — а они у него точно есть, — либо что стороны не договорились, причём второй вариант менее вероятен, поскольку Зеленский неоднократно говорил, что хочет заключить сделку и завершить конфликт.

А ведь впереди зима, и понятно, что перед ней удары по энергетической инфраструктуре Украины могут усилиться, а следствием станут холод, отсутствие продуктов, бензина и логистики.

Зеленскому нужно этот конфликт завершать, поэтому, скорее всего, он будет максимально соглашаться на условия Трампа. Ну а Трамп, как я уже говорил, намерен прекращать это и до конца 2026 года довести ситуацию до какого-то разумного значения. Чем это закончится — посмотрим. Поэтому никакого лузера, никакой перевёрнутой победы Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Трамп и Зеленский встретились 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсуждали возможное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и пути завершения конфликта. Трамп перед встречей говорил, что намерен затронуть в том числе украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Зеленский во время встречи с Трампом заявил о желании завершить конфликт до наступления зимы.