В Киеве увидели сигнал: Посланники Трампа могли предложить Украине отказаться от НАТО

Посланники президента США Дональда Трампа могли предложить Киеву отказаться от курса на вступление в НАТО. Такой вывод сделало украинское издание «Страна.ua» после нового заявления Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что Украину подталкивают к различным форматам, которые должны убедить Россию в том, что Киев никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«Страна.ua» связала эти слова с недавними визитами представителей Трампа в Москву и Киев. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали со сторонами новые идеи по урегулированию конфликта. Зеленский ранее подтверждал, что американцы привезли несколько предложений, детали которых Киев пока не раскрывает.

По версии украинского издания, одним из элементов американского мирного пакета мог стать отказ Киева от членства в НАТО.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал предложенные представителями Трампа идеи по мирному урегулированию «неплохими» и пообещал их проработать. Перед этим Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев и передали сторонам новые предложения. Киев при этом договорился с Вашингтоном пока не раскрывать содержание обсуждаемого пакета.