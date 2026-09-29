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Опубликовано 29 сентября, 13:37

Белый дом подтвердил переговоры Дмитриева с чиновниками США в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев 28 сентября провёл встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне. Это подтвердил РИА «Новости» представитель Белого дома.

Имена участников встреч собеседник агентства не назвал. По данным Reuters, Дмитриев встречался с представителями министерств финансов и энергетики США. Американский чиновник сообщил агентству, что стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине и возможные совместные энергетические проекты после его завершения. Он назвал переговоры конструктивными.

Дмитриев занимает пост спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

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Ранее в Берлине рассказали, что «Альтернатива для Германии» поддерживает контакты со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по вопросу возможного проведения бизнес-форума России, США и Германии.

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Татьяна Миссуми
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