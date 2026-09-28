В АдГ сообщили о контактах с Дмитриевым по бизнес-форуму России, США и ФРГ
Обложка © Life.ru
«Альтернатива для Германии» поддерживает контакты со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по вопросу возможного проведения бизнес-форума России, США и Германии. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер.
«Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о местах проведения будет опубликована в надлежащее время», — сказал политик.
Ранее Дмитриев сообщал, что обсуждал идею трёхстороннего форума с представителями АдГ и Американской торговой палаты в России. По его словам, интерес к мероприятию проявили более 20 представителей немецкого бизнеса. Саму инициативу он ранее предлагал реализовать в 2027 году.
В AmCham также подтвердили готовность поддержать подобный формат. Президент и CEO палаты Роберт Эйджи подчеркнул, что пока речь идёт лишь об идее, а не об уже согласованном мероприятии.
«Но если будет решение о старте этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношений», — сказал Эйджи.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что партия «Альтернатива для Германии» выступает за налаживание отношений с РФ, и это не может не импонировать. По его словам, миротворческие заявления, звучащие из уст членов партии, выглядят для РФ «гораздо более выигрышными», чем конфронтационная риторика канцлера Фридриха Мерца.
Главные решения европейских лидеров и политические события за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.