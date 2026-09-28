В АдГ сообщили о контактах с Дмитриевым по бизнес-форуму России, США и ФРГ

«Альтернатива для Германии» поддерживает контакты со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым по вопросу возможного проведения бизнес-форума России, США и Германии. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер.

«Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информация о местах проведения будет опубликована в надлежащее время», — сказал политик.

Ранее Дмитриев сообщал, что обсуждал идею трёхстороннего форума с представителями АдГ и Американской торговой палаты в России. По его словам, интерес к мероприятию проявили более 20 представителей немецкого бизнеса. Саму инициативу он ранее предлагал реализовать в 2027 году.

В AmCham также подтвердили готовность поддержать подобный формат. Президент и CEO палаты Роберт Эйджи подчеркнул, что пока речь идёт лишь об идее, а не об уже согласованном мероприятии.

«Но если будет решение о старте этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношений», — сказал Эйджи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что партия «Альтернатива для Германии» выступает за налаживание отношений с РФ, и это не может не импонировать. По его словам, миротворческие заявления, звучащие из уст членов партии, выглядят для РФ «гораздо более выигрышными», чем конфронтационная риторика канцлера Фридриха Мерца.