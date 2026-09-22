«Альтернатива для Германии» намерена потребовать проведения досрочных выборов в бундестаг на ближайшей пленарной неделе. Поводом стали катастрофические результаты правящего ХДС на региональных выборах в Мекленбурге — Передней Померании, Берлине и Саксонии-Анхальт, где партия канцлера Фридриха Мерца показала худшие результаты в истории.

Об этом газете «Известия» заявил депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс. По его словам, при нынешнем правительстве «красных и чёрных» Германия оказалась в опасном тупике.

«На предстоящей пленарной неделе бундестага мы вновь самым решительным образом заявим о необходимости проведения досрочных выборов. Это касается не только бюджетной политики, характеризующейся астрономическим объёмом новых заимствований в размере €203 млрд, но и курса в энергетике, экономике, а также — в особенности — враждебной по отношению к России внешней политики», — заявил депутат.

Ротфусс подчеркнул, что досрочное голосование отвечает насущным интересам граждан: новый состав парламента должен отразить кардинальные изменения в общественных настроениях. Сейчас, согласно опросам, за АдГ готовы проголосовать около 28% избирателей — это самая популярная политическая сила в стране. За блоком ХДС/ХСС — порядка 19%, а личный рейтинг канцлера Мерца одобряют лишь около 14% граждан.

На выборах в Саксонии-Анхальт в начале сентября АдГ одержала решительную победу, набрав около 44% — лучший результат в своей истории. В Мекленбурге — Передней Померании ХДС впервые не преодолел пятипроцентный барьер, тогда как АдГ улучшила прошлый результат более чем на 20 процентных пунктов. В Берлине христианские демократы потеряли почти 10 п.п., а АдГ прибавила около 7 п.п.

«Если бы Мерц был готов расторгнуть коалицию с СДПГ и вновь проводить политику, отвечающую интересам Германии, то, исходя из соображений государственной ответственности, мы были бы готовы и дальше мириться с пребыванием Мерца на посту канцлера в рамках правительства меньшинства», — отметил Ротфусс. Взамен АдГ потребовала бы немедленно сменить курс в пользу более разумной энергетической, бюджетной и внешней политики.

Ранее политолог объяснил успех АдГ на выборах в Германии. Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что он обусловлен в том числе желанием немцев наладить отношения с Россией. Вопрос урегулирования конфликта актуален для Мекленбурга — Передней Померании, через которую проходят нитки «Северного потока».