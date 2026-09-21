Глава ХДС в Мекленбурге ушёл в отставку после провальных выборов

Председатель отделения Христианско-демократического союза в Мекленбурге — Передней Померании Даниэль Петерс ушёл в отставку после выборов в земельный парламент. ХДС получил 4,9% голосов и впервые не прошёл в ландтаг региона. Об этом сообщило агентство DPA.

Петерс объявил о решении после заседания земельного правления ХДС в Шверине. Вместе с ним свой пост покинула генеральный секретарь регионального отделения Кэти Хоффмайстер. Временно исполнять обязанности руководителя организации будет государственный министр по делам сотрудничества федерации и земель при ведомстве канцлера Филипп Амтор.

«Я уверен, что ХДС Мекленбурга — Передней Померании продолжит играть ключевую роль в будущем, даже если сейчас мы не будем представлены в ландтаге», — подчеркнул Петерс.

Петерс руководил земельным отделением ХДС с 2024 года. До него этот пост занимал Франц-Роберт Лисков. Ранее об уходе также объявила заместитель председателя отделения Анн Кристин фон Альвёрден.

Выборы в Мекленбурге — Передней Померании прошли 20 сентября. По предварительным результатам, АдГ получила 38,2% голосов, СДПГ — 35,5%, а ХДС — 4,9%. Для христианских демократов этот показатель стал самым низким на земельных выборах в ФРГ с 1949 года. Партия впервые не получила мест в одном из земельных парламентов страны.

Ранее сопредседатель отделения «Альтернативы для Германии» в Мекленбурге — Передней Померании Лейф-Эрик Хольм заявил, что канцлер Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца 2026 года после провального результата ХДС на земельных выборах. Хольм назвал результаты выборов «сокрушительным знаком» для христианских демократов. По его мнению, ХДС утратил статус одной из ведущих народных партий, а позиции самого канцлера внутри политической системы серьёзно ослабли.