«Закат канцлера начался»: В АдГ прозвучала эпитафия для правительства Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца 2026 года после провального результата ХДС на земельных выборах, считает сопредседатель отделения «Альтернативы для Германии» в Мекленбурге — Передней Померании Лейф-Эрик Хольм. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам голосования.

Хольм назвал результаты выборов «сокрушительным знаком» для христианских демократов. По его мнению, ХДС утратил статус одной из ведущих народных партий, а позиции самого канцлера внутри политической системы серьёзно ослабли.

«Именно поэтому канцлер ФРГ наверняка не досидит до конца года. Я думаю, что «закат канцлера» начался», — заявил представитель АдГ.

На выборах 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании АдГ получила 38,2% голосов и заняла первое место. СДПГ набрала 35,5%, а ХДС — лишь 4,9%, впервые в истории не преодолев пятипроцентный барьер на земельных выборах. В 2021 году христианские демократы получали в регионе 13,3%.

Неудачно ХДС выступил и на выборах в Берлине. Согласно предварительным официальным результатам, партия получила 18,8% вторых голосов, уступив Левой партии с 25,7%. В результате правившая в столице коалиция ХДС и СДПГ потеряла большинство.

Сам Мерц после голосования уходить в отставку не собирается. Он заявил, что намерен сохранить пост канцлера и председателя ХДС и продолжить намеченный реформаторский курс.

Ранее Фридрих Мерц назвал «катастрофой» результат ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. После появления первых прогнозов канцлер признал, что итоги голосования нельзя приукрашивать, и заявил о необходимости политического и общественного обновления.