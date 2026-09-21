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Регион
Опубликовано 21 сентября, 11:47

«Закат канцлера начался»: В АдГ прозвучала эпитафия для правительства Мерца

В АдГ предрекли отставку Мерца до конца года после провала ХДС

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца 2026 года после провального результата ХДС на земельных выборах, считает сопредседатель отделения «Альтернативы для Германии» в Мекленбурге — Передней Померании Лейф-Эрик Хольм. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам голосования.

Хольм назвал результаты выборов «сокрушительным знаком» для христианских демократов. По его мнению, ХДС утратил статус одной из ведущих народных партий, а позиции самого канцлера внутри политической системы серьёзно ослабли.

«Именно поэтому канцлер ФРГ наверняка не досидит до конца года. Я думаю, что «закат канцлера» начался», — заявил представитель АдГ.

На выборах 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании АдГ получила 38,2% голосов и заняла первое место. СДПГ набрала 35,5%, а ХДС — лишь 4,9%, впервые в истории не преодолев пятипроцентный барьер на земельных выборах. В 2021 году христианские демократы получали в регионе 13,3%.

Неудачно ХДС выступил и на выборах в Берлине. Согласно предварительным официальным результатам, партия получила 18,8% вторых голосов, уступив Левой партии с 25,7%. В результате правившая в столице коалиция ХДС и СДПГ потеряла большинство.

Сам Мерц после голосования уходить в отставку не собирается. Он заявил, что намерен сохранить пост канцлера и председателя ХДС и продолжить намеченный реформаторский курс.

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Ранее Фридрих Мерц назвал «катастрофой» результат ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. После появления первых прогнозов канцлер признал, что итоги голосования нельзя приукрашивать, и заявил о необходимости политического и общественного обновления.

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Юрий Лысенко
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