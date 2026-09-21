Меркель отреагировала на провал ХДС призывом строить мосты между людьми

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на исторический провал Христианско-демократического союза (CDU) в Мекленбурге — Передней Померании призывом вернуться к модели партии, способной объединять разные группы общества. В качестве примера бывший канцлер привела Конрада Аденауэра — первого главу правительства ФРГ, сообщает DPA.

На выборах ХДС впервые не смог преодолеть пятипроцентный барьер и остался без мест в ландтаге этой федеральной земли. Результат оказался особенно символичным для Меркель: в Мекленбурге — Передней Померании находился её избирательный округ, а сам регион долгое время был связан с её политической карьерой. О неудаче однопартийцев Меркель заговорила на открытии выставки в Бундестаге, посвящённой портретам Аденауэра и Вилли Брандта. Поводом для обращения к наследию первого канцлера она назвала события последних дней.

По словам Меркель, Аденауэр исходил из необходимости «строить мосты», но при этом понимал, что договориться можно не со всеми. Бывший канцлер предложила ХДС заново осмыслить этот принцип после прошедших выборов. Меркель напомнила и о том, какой Аденауэр видел саму ХДС. В её представлении партия должна была соединять три равнозначных политических начала: консервативное, либеральное и христианско-социальное. Такой подход, по её словам, позволял обращаться не к одной части общества, а к различным его группам.

Экс-канцлер перечислила несколько таких противоположностей: работодатели и работники, город и село, мужчины и женщины, экономика и защита окружающей среды, разные конфессии и поколения. К этому перечню она добавила ещё одно разделение, ставшее более заметным в современной Германии, — между людьми с миграционной историей и без неё. Именно способность соединять эти группы Меркель назвала задачей народной партии. При этом она признала, что поддерживать такие связи сейчас стало сложнее.

«И вокруг этого строительства мостов, которое сегодня наверняка не стало проще, нужно продолжать работать», — сказала Меркель.

Ранее сопредседатель отделения «Альтернативы для Германии» в Мекленбурге — Передней Померании Лейф-Эрик Хольм заявил, что канцлер Фридрих Мерц может покинуть свой пост до конца 2026 года после провального результата ХДС на земельных выборах. Хольм назвал результаты выборов «сокрушительным знаком» для христианских демократов. По его мнению, ХДС утратил статус одной из ведущих народных партий, а позиции самого канцлера внутри политической системы серьёзно ослабли.