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Опубликовано 21 сентября, 10:13

«Загнан в угол»: В ЕС обеспокоились положением Мерца после серии поражений ХДС

Euractiv: В ЕС обеспокоились положением Мерца после провалов ХДС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Евросоюзе обеспокоились политическим положением канцлера Германии Фридриха Мерца после серии неудач возглавляемого им Христианско-демократического союза на земельных выборах. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

«Сейчас он <...> загнан в угол из-за подъёма <...> правых», — заявил собеседник издания, говоря о последствиях усиления «Альтернативы для Германии».

Последним ударом для ХДС стали выборы в Мекленбурге — Передней Померании. Партия Мерца набрала лишь 4,9% и впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на земельных выборах. АдГ заняла первое место с 38,2%. Сам канцлер назвал результат своей партии «катастрофой».

Неудачно ХДС выступил и в Берлине, где с 18,8% занял второе место вслед за «Левой партией», получившей 25,7%. В начале сентября христианские демократы также потерпели поражение в Саксонии-Анхальте: там АдГ набрала 43,8%, а ХДС — 17,2%.

Euractiv отмечает, что ослабление политических позиций Мерца вызывает вопросы и на уровне ЕС. Германия остаётся крупнейшим чистым плательщиком в бюджет Евросоюза, а на фоне внутреннего давления канцлеру, по оценке собеседников издания, будет сложнее отступать от требований сократить расходы объединения.

Песков назвал внутренним делом Германии победу АдГ на выборах
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Ранее Life.ru рассказывал, что Мерц намеревался собрать руководство ХДС для разговора о доверии. Встречу планировали провести после выборов в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании на фоне усилившейся критики канцлера внутри партии.

Главные события европейской политики и решения лидеров стран ЕС — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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