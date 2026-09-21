Победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Мекленбурге — Передней Померании в Кремле считают внутренним делом ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Германии. И мы не хотели бы что-то углублённо комментировать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о результатах голосования.

При этом Песков обратил внимание на показатели популярности действующих немецких властей, а также состояние крупнейшей экономики Европы.

«Фиксируем достаточно низкие цифры популярности, рейтинга у действующей власти. Фиксируем цифры, связанные с экономикой Германии, падением конкурентоспособности германской экономики, а это главная экономика в Европе», — подчеркнул он.

Вопрос журналиста также касался того, могут ли результаты выборов создать условия для восстановления деловых контактов России и Германии и возобновления поставок российского газа в Европу. Отдельной оценки такой перспективе Песков не дал.

Ранее Life.ru сообщал, что АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. Партия получила 38,2% голосов, тогда как ХДС канцлера Фридриха Мерца с результатом 4,9% не преодолел проходной барьер.