В Германии прошли выборы в двух регионах. В Берлине победили «Левые» с 25,7% голосов, сместив ХДС с первого места — у него 18,8%. В палату также прошли АдГ (16,3%), «Зелёные» (14,3%) и СДПГ (12,1%). В земле Мекленбург — Передняя Померания победу одержала АдГ с 38,2%. ХДС набрал 4,9% и не прошёл в ландтаг, СДПГ получила 35,5%, «Левые» — 6,5%, «Зелёные» — 5,7%.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с «Ридусом» отметил, что успех АдГ обусловлен в том числе желанием немцев наладить отношения с Россией.

Белов заявил, что «Альтернатива для Германии» смогла нарастить голоса в том числе из-за фактора внешней политики — отношений с Россией, помощи Украине и европейской безопасности. По его словам, вопрос урегулирования конфликта и налаживания отношений с Москвой актуален для Мекленбурга — Передней Померании, поскольку через их территорию проходят нитки «Северного потока», а поддержка АдГ сейчас составляет около 30% на федеральном уровне.

Он также добавил, что российский фактор будет пробивать себе дорогу к выборам и давлению на нынешний кабинет министров. По его словам, АдГ в Мекленбурге теоретически имеет право формировать правительство, но наверняка не сможет: вероятнее всего, социал-демократы договорятся с «Левыми» и «Зелёными», либо пройдут перевыборы.

«В Берлине победа «Левых» была ожидаема. Они нашли свою нишу среди молодёжи. Для АдГ всё тоже прошло успешно. ХДС хоть и потерял позиции, но не так сильно, как в Мекленбурге. Вопрос о том, сохранит ли Фридрих Мерц пост канцлера из-за таких результатов, решит правящая фракция», — пояснил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о победе «Альтернативы для Германии» на выборах в Мекленбурге — Передней Померании, назвал это внутренним делом ФРГ и отказался углублённо комментировать. При этом он обратил внимание на низкие рейтинги действующей немецкой власти и падение конкурентоспособности германской экономики, назвав её главной экономикой Европы.