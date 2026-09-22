Партия «Альтернатива для Германии» выступает за налаживание отношений с РФ, что не может не импонировать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля не смог подтвердить данные о том, что немецкие оппозиционеры уже налаживают отношения с Москвой.

«Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, [АдГ] не может не импонировать», — сказал он. По словам Пескова, миротворческие заявления, звучащие из уст членов партии, выглядят для РФ «гораздо более выигрышными», чем конфронтационная риторика канцлера Фридриха Мерца.

Ранее налаживание контактов с Москвой подтвердили в самой «Альтернативе для Германии». Представитель партии заявил российским СМИ, что обсуждения ведутся со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитрием — в частности, по теме возобновления поставок газа.