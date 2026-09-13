«За США побегут другие»: Дмитриев дал прогноз о восстановлении связей Запада с Россией

Соединённые Штаты могут оказаться в числе первых западных стран, которые восстановят экономические отношения с Россией. Такой прогноз сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его мнению, вслед за Вашингтоном к восстановлению связей с Москвой могут присоединиться и другие западные государства, которые не захотят оставаться в стороне от этого процесса.

«Мы считаем, что Соединённые Штаты будут одними из первых из западного мира, которые восстановят экономические отношения с Россией, и за этим побегут многие другие страны, которые не захотят остаться вне такого процесса воссоединения экономических связей», — сказал Дмитриев в комментарии ИС «Вести».

При этом речь идёт именно о прогнозе российского спецпредставителя. Конкретных сроков возможного восстановления экономических отношений между Россией и США Дмитриев в этом комментарии не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и США продолжают диалог, несмотря на небольшое количество публичных заявлений о контактах. Кирилл Дмитриев отмечал, что взаимодействие сохраняется вопреки попыткам его сорвать или осложнить.