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Опубликовано 12 сентября, 14:56

Дмитриев заявил о шквале заявок на бизнес-форум России, США и Германии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бизнес-форум России, США и Германии планируют провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, интерес к мероприятию уже высокий. Российская сторона получила более 20 запросов от немецкого бизнеса. Дмитриев отметил, что инициативу поддержала партия «Альтернатива для Германии». Также её одобрила Американская торговая палата в России. По его словам, о месте проведения бизнес-форума будет объявлено ближе к концу года.

«У нас есть два предложения о том, где провести этот форум. Одна страна — это Ближний Восток, другая страна — это страна ближе к Ближнему Востоку. И, возможно, мы выберем действительно некую нейтральную страну для проведения данного форума», — объяснил глава РФПИ.

По его словам, главная задача встречи — создать условия для восстановления делового диалога между странами и показать, что экономическое сотрудничество может продолжаться несмотря на политические разногласия.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия предложила провести в 2027 году бизнес-форум с участием США и Германии. Инициативу тогда связали с попыткой восстановить деловые контакты между тремя странами. В форуме также предполагается участие представителей «Альтернативы для Германии».

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Александра Мышляева
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