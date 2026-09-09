Западные послы после работы в России нередко начинают критиковать собственные правительства и переходят в оппозицию. Такую тенденцию отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По её словам, вернувшись на родину, многие дипломаты складывают полномочия и либо присоединяются к оппозиционным силам, либо выступают с самостоятельными оценками политики своих стран. Подобные случаи, подчеркнула она, происходят «сплошь и рядом».

Недовольство выражают и те, кто продолжает работать на дипломатических должностях. Как утверждает Захарова, в кулуарных разговорах они не просто высказывают опасения, а «бьют в набат».

Представитель МИД объяснила это несогласием с решениями, которые правительства принимают под давлением международных блоков или прямых угроз. Она считает, что последствия таких шагов прежде всего вредят жителям самих западных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп связал успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством миграционной политикой. По его мнению, немцы устали от правил, которые нанесли стране серьёзный ущерб. АдГ получила 43,8% голосов, тогда как ХДС канцлера Фридриха Мерца — 17,2%.