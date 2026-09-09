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Регион
Опубликовано 9 сентября, 02:41

Захарова: Послы Запада уходят в оппозицию после работы в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные послы после работы в России нередко начинают критиковать собственные правительства и переходят в оппозицию. Такую тенденцию отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По её словам, вернувшись на родину, многие дипломаты складывают полномочия и либо присоединяются к оппозиционным силам, либо выступают с самостоятельными оценками политики своих стран. Подобные случаи, подчеркнула она, происходят «сплошь и рядом».

Недовольство выражают и те, кто продолжает работать на дипломатических должностях. Как утверждает Захарова, в кулуарных разговорах они не просто высказывают опасения, а «бьют в набат».

Представитель МИД объяснила это несогласием с решениями, которые правительства принимают под давлением международных блоков или прямых угроз. Она считает, что последствия таких шагов прежде всего вредят жителям самих западных стран.

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Виталий Приходько
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