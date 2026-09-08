«Будет жёстко и болезненно»: Захарова предупредила Венгрию о расплате за высылку дипломатов

Россия жёстко ответит Венгрии на решение выслать десять сотрудников российской дипломатической миссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жёстким и болезненным», — сказала дипломат ТАСС.

Ранее власти Венгрии потребовали, чтобы десять сотрудников российской дипмиссии покинули страну. Глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что, по оценке местных властей, дипломаты якобы занимались деятельностью, которая считается неприемлемой для представителей дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией. В Будапеште объяснили решение необходимостью защитить безопасность и суверенитет страны. При этом венгерская сторона подчеркнула, что высылка дипломатов не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Какие именно ответные меры Москва намерена принять против Будапешта, Захарова не уточнила.

Ранее Life.ru рассказывал, что Захарова пообещала ответные меры после высылки российского дипломата из Румынии. Тогда представитель МИД РФ также назвала действия зарубежных властей недружественными.