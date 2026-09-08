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Регион
Опубликовано 8 сентября, 09:14

Орбан высылает 10 российских дипломатов из Венгрии

Обложка © ТАСС / EPA / ZIGA ZIVULOVIC

Обложка © ТАСС / EPA / ZIGA ZIVULOVIC

Глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. Сообщение появилось на её странице в соцсети X.

«По моему поручению во вторник уполномоченный представитель Министерства иностранных дел проинформировал посла России в Венгрии о том, что 10 сотрудников российской дипмиссии занимались в Венгрии деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в сообщении.

По словам Орбан, в связи Будапешт потребовал от дипломатов покинуть территорию Венгрии.

По словам министра, это «решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии». Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

«Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении установленных правил», — заключила Орбан.

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Напомним, после победы на выборах партии Петера Мадьяра Венгрии резко изменила отношение к России. В Будапеште даже признали РФ «угрозой». В Госдуме допустили, что Венгрия получила «команду» изменить отношение к РФ из Брюсселя и пытается таким образом получить политические дивиденды в рамках европейской повестки.

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Никита Никонов
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