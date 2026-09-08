Премьера Венгрии назвали отвратительным, трусливым червяком в прямом эфире

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи обменялись обвинениями и оскорблениями. Перепалка произошла на заседании парламента в Будапеште, которое транслировалось телеканалом М1.

Спор начался после того, как Мадьяр обвинил Тороцкаи во лжи и искажении действий властей. Премьер также заявил, что политик ранее якобы лоббировал интересы семейного бизнеса.

Тороцкаи отверг обвинения и потребовал от главы правительства привести доказательства. Мадьяр этого не сделал и направился к выходу из зала. После этого оппонент обратился к нему с оскорблением.

«Извинитесь и перестаньте убегать как отвратительный, трусливый червяк», — заявил Тороцкаи.

После заседания политики продолжили спор в социальных сетях. Мадьяр обвинил главу «Нашей Родины» в распространении недостоверных сведений об общественной безопасности и государственном долге. Тороцкаи в ответ заявил, что премьер называет лжецами, трусами и преступниками всех несогласных с ним.

Споры с использованием подобных формулировок уже возникали в венгерском парламенте. Мадьяр ранее называл прежние власти «мафией», а бывшего премьера Виктора Орбана — её «главарём». Представители оппозиционных партий также используют жёсткие выражения в адрес правительства. Спикеру парламента Агнеш Форстхоффер неоднократно приходилось делать депутатам замечания и лишать их слова.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института Европы РАН Владимир Оленченко заявил, что Петер Мадьяр пытается повысить свой авторитет внутри страны и в Евросоюзе за счёт вопроса защиты венгерского меньшинства на Украине. Позиция венгерского премьера по украинским венграм во многом совпадает с подходом его предшественника Виктора Орбана и соответствует предвыборной программе его партии «Тиса». При этом защита венгерского меньшинства позволяет Мадьяру отстаивать интересы Будапешта в отношениях с Киевом и Брюсселем.