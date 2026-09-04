А что там с экономикой? «Национальный лидер» Мадьяр укрепляет свой авторитет за счёт украинских венгров

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пытается повысить свой авторитет внутри страны и в Евросоюзе за счёт вопроса защиты венгерского меньшинства на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института Европы РАН Владимир Оленченко.

«Ему пока не удается поправить экономическую ситуацию, поэтому он делает акцент на политических темах, чтобы сохранить популярность и укрепить образ национального лидера», — объяснил он.

Позиция венгерского премьера по украинским венграм во многом совпадает с подходом его предшественника Виктора Орбана и соответствует предвыборной программе его партии «Тиса». При этом защита венгерского меньшинства позволяет Мадьяру отстаивать интересы Будапешта в отношениях с Киевом и Брюсселем.

Ранее Life.ru рассказывал, что Петер Мадьяр заявлял о необходимости расширить права венгров на Украине, в частности в вопросе доступа к образованию на родном языке. Это стало одним из ключевых требований Будапешта к Киеву на переговорах о вступлении в Евросоюз