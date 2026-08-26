«Поставки под вопросом»: В Госдуме раскрыли, чем грозит Венгрии объявление России угрозой

Россия может прекратить поставки нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.ru», что подобные заявления ставят под сомнение дальнейшее энергетическое сотрудничество между двумя странами.

По мнению парламентария, Венгрия получила «команду» изменить отношение к России из Брюсселя и пытается таким образом получить политические дивиденды в рамках европейской повестки. Колесник не исключил, что под давлением ЕС Будапешт может сам первым отказаться от российских энергоносителей, следуя в фарватере общей европейской политики в отношении Москвы.

Напомним, ранее новые власти Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально назвали Россию угрозой. Будапешт также заявил об осуждении российских военных действий и полной поддержке суверенитета Украины в её международно-признанных границах, а также права Киева на самооборону.