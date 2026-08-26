Новые власти Венгрии официально назвали Россию угрозой

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром назвало поведение России угрозой для самой страны, Европы и глобального порядка. Такая формулировка содержится в официальных директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», — говорится в документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике страны.

Будапешт также заявил об осуждении российских военных действий и полной поддержке суверенитета Украины в её международно признанных границах, а также права Киева на самооборону.

При этом новое венгерское правительство сохранило тезис о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Делегации поручено поддерживать инициативы по началу переговоров, направленных на достижение устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Новая позиция заметно отличается от курса правительства Виктора Орбана. Бывший премьер неоднократно критиковал военную поддержку Киева и призывал к скорейшему урегулированию конфликта. Напомним, также Орбан заявил, что Венгрии нужно было заблокировать 21-й пакет европейских санкций против России, поскольку он бьёт по интересам не только самой страны, но и всей Европы.