Венгрии нужно было заблокировать 21-й пакет европейских санкций против России, поскольку он бьёт по интересам не только самой страны, но и всей Европы. Об этом заявил экс-премьер и лидер оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании. Трансляцию его заявления вёл венгерский телеканал HirTV.

По его словам, недавно принятые ограничения навсегда перекрывают путь российским энергоресурсам на европейский рынок.

«Правительству Венгрии следовало наложить на него вето, как я делал всякий раз — и не ради русских, а для защиты интересов Венгрии», — сказал он.

Орбан прямо заявил: дешёвые российские энергоносители остаются для Будапешта не просто опцией, а базовой потребностью. По его убеждению, отказ от этого источника в нынешних условиях противоречит национальным интересам Венгрии, и любой другой вариант — лишь дорогостоящая иллюзия.

Незадолго до этого премьер Петер Мадьяр рассказал, что Венгрия начала служебную проверку из-за санкций ЕС. По его словам, из-за ограничений российские партнёры вышли из совместного проекта по выпуску железнодорожных вагонов для Египта. В проект вложены крупные бюджетные средства, и теперь венгерским поставщикам грозят большие штрафы.