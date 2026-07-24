В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских ограничений начинает складываться коалиция «средних держав», которые требуют учитывать свои национальные интересы. Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По его словам, если раньше критику общеевропейской линии озвучивала лишь Венгрия, то теперь свои вопросы открыто ставят Словакия, Чехия, Австрия, Греция, Болгария и Италия. Их совокупный вес становится сопоставим с влиянием брюссельской бюрократии, и каждое новое обсуждение превращается в сложный поиск компромиссов.

Брюссель оказался в «ножницах»: пространство для новых санкций сужается, а число стран, готовых безоговорочно поддерживать даже остаточные меры, уменьшается. Главная интрига каждого пакета — сколько исключений придётся сделать, чтобы его приняли, и как это ускорит эрозию европейских институтов, заключил сенатор.

Напомним, 23 июля послы стран ЕС наконец пришли к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. По данным СМИ, в списки попадёт Мосбиржа и другие финансовые организации. Основной удар, как отмечается, придётся именно на банковский сектор. Впрочем, ЕС пришлось пойти на уступки Греции и отказаться от полного запрета на морские перевозки российского СПГ. В конце дня ограничения были окончательно введены.