Захарова пообещала зеркальную реакцию на высылку российского дипломата из Румынии
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Москва считает недружественным шагом намерение Румынии выслать сотрудника российского посольства и обещает соответствующий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
«Обвинения румын голословны, претензии необоснованны», — сказала она
Захарова добавила, что подобные действия Бухареста не останутся без реакции и получат соответствующий ответ.
Незадолго до этого МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева после очередного инцидента с беспилотником в воздушном пространстве страны. Поводом стали дроны, сбитые истребителем F-16 румынских ВВС. По данным местного Минобороны, за три дня над территорией республики были поражены три беспилотника. В конечном итоге МИД Румынии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Бухаресте, обязав его покинуть страну в пятидневный срок.
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