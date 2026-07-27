Захарова пообещала зеркальную реакцию на высылку российского дипломата из Румынии

Москва считает недружественным шагом намерение Румынии выслать сотрудника российского посольства и обещает соответствующий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

«Обвинения румын голословны, претензии необоснованны», — сказала она

Захарова добавила, что подобные действия Бухареста не останутся без реакции и получат соответствующий ответ.