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26 июля, 14:48

МИД Румынии вызвал посла РФ после третьего сбитого истребителем F-16 дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла Владимира Липаева после очередного инцидента с беспилотником в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Оана Цою в соцсети Х.

Поводом для дипломатического шага стал случай со сбитым дроном, который был уничтожен истребителем F-16 Военно-воздушных сил Румынии. По данным Минобороны страны, за последние три дня на территории республики были поражены три беспилотных аппарата. В румынском внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости обсудить произошедшее с представителем России. При этом подробности разговора с послом пока не раскрываются.

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Ранее стало известно о сбитом истребителем F-16 беспилотнике над территориальными водами Румынии. Аппарат был уничтожен утром в воскресенье в районе Сулина — Хилия. Этот случай стал третьим за последние три дня, когда румынские военные ликвидировали БПЛА.

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Милена Скрипальщикова
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