Румынский F-16 сбил третий за три дня беспилотник над акваторией страны

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии ликвидировал очередной беспилотный летательный аппарат над территориальными водами государства. Об этом в соцсети информировал президент Никушор Дан.

Инцидент зафиксировали утром в воскресенье в 10:13 по местному времени в районе Сулина-Хилия. Этот дрон стал уже третьим, сбитым румынскими военными за последние трое суток.

Дан подчеркнул, что официальный Бухарест относится к происходящему со всей серьёзностью совместно с союзниками. Он акцентировал, что подобные инциденты не могут продолжаться.

Напомним, что накануне румынские ВВС сбили второй за двое суток беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Министерство национальной обороны республики уточнило, что цель была замечена утром 25 июля вблизи границы с Украиной, после чего на перехват с базы воздушной полиции подняли два истребителя F-16 Fighting Falcon.