Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 07:23

Два румынских истребителя F-16 взлетели с авиабазы по тревоге и сбили БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Румынские военные сбили второй за два дня беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

Воздушную цель заметили утром 25 июля рядом с украинской границей. На перехват поднялись два истребителя F-16 Fighting Falcon, дежурившие в рамках миссии воздушной полиции.

«Два самолёта F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся в боевой службе воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации», — заявили в ведомстве.

Аппарат уничтожили над безлюдной местностью недалеко от границы. Военные специалисты направились к месту падения для обследования обломков и выяснения обстоятельств инцидента.

ПВО за ночь уничтожила 328 БПЛА и отбила массированный налёт на 22 региона РФ
ПВО за ночь уничтожила 328 БПЛА и отбила массированный налёт на 22 региона РФ

Кстати, вчера румынский F-16 сбил ещё один неизвестный дрон в воздушном пространстве страны. Беспилотник залетел туда утром, из-за чего военным пришлось поднимать истребитель для перехвата. По данным Le Monde, к концу мая с начала боевых действий на Украине БПЛА залетали в Румынию не менее 28 раз.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Румыния
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar