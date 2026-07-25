Два румынских истребителя F-16 взлетели с авиабазы по тревоге и сбили БПЛА
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Румынские военные сбили второй за два дня беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.
Воздушную цель заметили утром 25 июля рядом с украинской границей. На перехват поднялись два истребителя F-16 Fighting Falcon, дежурившие в рамках миссии воздушной полиции.
«Два самолёта F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся в боевой службе воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации», — заявили в ведомстве.
Аппарат уничтожили над безлюдной местностью недалеко от границы. Военные специалисты направились к месту падения для обследования обломков и выяснения обстоятельств инцидента.
Кстати, вчера румынский F-16 сбил ещё один неизвестный дрон в воздушном пространстве страны. Беспилотник залетел туда утром, из-за чего военным пришлось поднимать истребитель для перехвата. По данным Le Monde, к концу мая с начала боевых действий на Украине БПЛА залетали в Румынию не менее 28 раз.
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