Румынский F-16 сбил неизвестный дрон

Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент республики Никушор Дан. Дрон вошёл в румынское воздушное пространство утром около 11:00. Военный самолёт подняли для перехвата цели.

Пилот открыл огонь над безлюдной территорией, поэтому операция не создавала угрозы для населения. Других подробностей уничтожения аппарата Дан пока не раскрыл.

На место падения обломков направили специалистов. Им предстоит установить тип беспилотника, его маршрут и возможную принадлежность.

Это не первый подобный инцидент в Румынии. По данным Le Monde, к концу мая с начала боевых действий на Украине воздушное пространство Румынии нарушали беспилотники не менее 28 раз. Происхождение аппарата, сбитого сегодня, официально пока не установлено.

Ранее Life.ru рассказывал, как румынский F-16 перехватил предполагаемый украинский беспилотник над Эстонией. Истребитель участвовал в балтийской миссии НАТО, созданной для охраны воздушного пространства стран альянса.