Россия хочет лишить Румынию права на проведение международных турниров

Москва сделает всё для лишения Румынии права проводить как минимум международные соревнования по гимнастике, а в перспективе — все турниры любого уровня, заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Причиной стал запрет организаторов в Клуж-Напоке на российский флаг и гимн в нарушение устава World Gymnastics и Олимпийской хартии.

«Европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации», — добавил Дегтярёв, чьи слова приводит пресс-служба Министерства спорта.

По словам министра, подобные инциденты демонстрируют стремление европейских структур использовать спорт в политических целях. Какие именно юридические и административные механизмы будут задействованы для ограничения прав Румынии, Дегтярёв не уточнил, однако подчеркнул, что ответные меры будут принципиальными.