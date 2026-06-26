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Регион
26 июня, 11:23

Россия хочет лишить Румынию права на проведение международных турниров

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Москва сделает всё для лишения Румынии права проводить как минимум международные соревнования по гимнастике, а в перспективе — все турниры любого уровня, заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Причиной стал запрет организаторов в Клуж-Напоке на российский флаг и гимн в нарушение устава World Gymnastics и Олимпийской хартии.

«Европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации», — добавил Дегтярёв, чьи слова приводит пресс-служба Министерства спорта.

По словам министра, подобные инциденты демонстрируют стремление европейских структур использовать спорт в политических целях. Какие именно юридические и административные механизмы будут задействованы для ограничения прав Румынии, Дегтярёв не уточнил, однако подчеркнул, что ответные меры будут принципиальными.

Россия возвращается! Гимнастов РФ допустили к турнирам с флагом и гимном
Россия возвращается! Гимнастов РФ допустили к турнирам с флагом и гимном

Напомним, сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке из-за того, что организаторы устно запретили нашим спортсменам российский флаг и гимн. В ФГР назвали это прямым нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики о полном восстановлении прав российских гимнастов.

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Анастасия Никонорова
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