Румыния выслала российского дипломата после инцидента с БПЛА

МИД Румынии объявил персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте, обязав его покинуть страну в пятидневный срок. Решение было принято на фоне инцидента с беспилотником, сбитым румынским истребителем F-16.

Российскому дипломату показали фрагменты беспилотника, уничтоженного над Румынией. При этом прямых доказательств причастности России к появлению дрона в воздушном пространстве республики ведомство не представило.

Парламент Румынии ранее законодательно закрепил право на уничтожение беспилотных летательных аппаратов, незаконно пересекающих государственную границу. В ответ на участившиеся инциденты НАТО приняло решение об усилении контроля за воздушным пространством страны, дополнительно разместив на территории Румынии комплексы раннего обнаружения.

На днях стало известно о сбитом истребителем F-16 беспилотнике над территориальными водами Румынии. Аппарат был уничтожен утром в воскресенье в районе Сулина — Хилия. Этот случай стал третьим за последние три дня, когда румынские военные ликвидировали БПЛА.