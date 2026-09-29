Дмитриев «конструктивно» пообщался с американскими чиновниками в понедельник, пишут СМИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в понедельник переговоры с американскими чиновниками по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Встречу собеседник агентства Reuters охарактеризовал как «конструктивную».

По данным агентства, стороны затронули и экономическую повестку. В частности, обсуждались возможные совместные энергетические инициативы Москвы и Вашингтона после завершения боевых действий.

Других подробностей этих предложений источник не привёл.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Дмитриева со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Тогда, по данным CNN, представители России и США обсуждали взаимодействие двух стран, а отдельной темой стало урегулирование на Украине.