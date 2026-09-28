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Регион
Опубликовано 28 сентября, 13:36

Путин на пять лет продлил полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин на пять лет продлил полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступает в силу 17 января 2027 года.

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет», — говорится в тексте.

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Матвей Константинов
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