Путин на пять лет продлил полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева

Президент Владимир Путин на пять лет продлил полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Указ опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступает в силу 17 января 2027 года.

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет», — говорится в тексте.

Ранее Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова. Кто займёт его место, пока неизвестно.