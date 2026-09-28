Путин освободил от обязанностей посла в Саудовской Аравии Сергея Козлова

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов освобождён от обязанностей, следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован в базе официального портала правовых актов.

«Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», — говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Путин определил нового посла РФ в Ираке. Им стал Тимур Печаткин. До него российскую дипмиссию возглавлял Эльбрус Кутрашев.