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Регион
Опубликовано 28 сентября, 10:01

Путин освободил от обязанностей посла в Саудовской Аравии Сергея Козлова

Сергей Козлов. Обложка © riyadh.mid.ru

Сергей Козлов. Обложка © riyadh.mid.ru

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов освобождён от обязанностей, следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован в базе официального портала правовых актов.

«Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», — говорится в тексте документа.

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Матвей Константинов
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