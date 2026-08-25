Путин назначил Тимура Печаткина послом России в Ираке

Российский президент Владимир Путин сменил руководителя российской дипмиссии в Ираке. Эльбрус Кутрашев освобождён от должности посла, а его место занял Тимур Печаткин. Указ опубликован на сайте правовой информации 25 августа.

Печаткин — кадровый дипломат и специалист по Ближнему Востоку. До нового назначения он занимал пост заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В этой должности дипломат, в частности, участвовал в выстраивании отношений Москвы с Сирией.

Ближневосточное направление знакомо ему давно. Ещё в начале 2010-х Печаткин работал в российском посольстве в Дамаске. Тогда он сопровождал информационную работу вокруг переговоров российских дипломатов с руководством Сирии.

Назначение происходит на фоне заметного роста экономических связей России со странами региона. В мае Life.ru писал о рекордном экспорте российского зерна на Ближний Восток: среди стран, наиболее заметно увеличивших закупки, оказался Ирак, нарастивший импорт примерно на 400 тысяч тонн.