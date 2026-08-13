Названа дата полного вывода войск США из Ирака

США полностью выведут свои войска из Ирака к 30 сентября 2026 года. Об этом заявил премьер-министр страны Али аль-Заиди, сообщает Associated Press.

Глава иракского правительства провёл переговоры с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. В ходе встречи была подтверждена конкретная дата завершения военной миссии.

Аль-Заиди назвал 30 сентября «фиксированной и окончательной датой завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и завершения вывода её сил».

Официальный представитель США подтвердил эти сроки. Однако он не уточнил, сколько именно военных остаётся в арабской республике на данный момент и куда они будут переброшены.

«США, Ирак и партнёры по коалиции достигли огромного успеха в борьбе с ИГИЛ*, и теперь иракские силы безопасности поведут борьбу с террористами в Ираке», — заявил американский чиновник.

По данным источников AP, техника и личный состав уже начали покидать Эрбиль. Этот процесс стартовал около трёх недель назад.

Американский контингент находится в стране с 2003 года. На пике операции в 2007 году его численность достигала 170 тысяч человек. Боевая миссия официально завершилась ещё в 2021 году, после чего военные оставались в основном на базах в Курдистане.

Операция США в Ираке, начатая в марте 2003 года под кодовым названием «Иракская свобода», представляла собой военную кампанию коалиционных сил во главе с Соединёнными Штатами, направленную на свержение режима Саддама Хусейна. Официальным обоснованием вторжения служили заявления Вашингтона о наличии у Багдада оружия массового поражения и предполагаемых связях с международным терроризмом, однако впоследствии эти данные не нашли подтверждения. В результате стремительной наступательной операции ключевые города Ирака, включая столицу Багдад, были заняты в течение нескольких недель, что привело к падению баасистского правительства и установлению временной оккупационной администрации, положив начало многолетнему военному присутствию США и глубокому политическому кризису в стране.

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