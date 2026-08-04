Добрый путник, лети в славный город Багдад: Ирак возобновил прямое авиасообщение с Москвой

Иракский национальный перевозчик Iraqi Airways восстановил прямое авиасообщение с Россией. Первый самолёт приземлился в аэропорту Внуково 4 августа, сообщили в Минтрансе РФ.

Полёты из Багдада в Москву возобновились после нескольких месяцев паузы. Перевозчик планирует выполнять рейсы дважды в неделю — по вторникам и субботам. В компании пояснили, что решение продиктовано растущим спросом на прямое сообщение между столицами двух стран.

С возвращением Iraqi Airways география прямых перелётов из России расширилась до 36 государств. В Минтрансе отметили, что восстановление маршрута отвечает интересам пассажиров и способствует укреплению транспортных связей между странами.

Кроме того, сегодня стало известно, что и Сирия впервые после падения режима Башара Асада восстанавливает прямое авиасообщение с Россией. Syrian Airlines открыла продажу билетов на рейсы Москва — Дамаск. Первый вылет запланирован на 16 августа, затем самолёты будут курсировать еженедельно по воскресеньям. В столице России борта станет принимать аэропорт Шереметьево. Время в пути составит около 4 часов 50 минут, стоимость эконом-класса стартует примерно от 350 долларов.