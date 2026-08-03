Самая худшая авиакомпания в мире снова не пустила россиян на борт в Черногории

Авиакомпания FlyOne, получившая среди путешественников репутацию одной из худших в мире, в очередной раз не пустила россиян на борт при вылете из Черногории. Видео с жалобой на перевозчика опубликовал в соцсетях один из пассажиров в личном блоге.

В аэропорту Тивата россиянам отказали в посадке на FlyOne. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ orlov_v.trainer

Мужчина рассказал, что вместе с другими туристами провёл в очереди около двух часов, после чего представители компании объявили об отсутствии мест. По его словам, на рейс подали самолёт меньшей вместимости, рассчитанный примерно на сорок пассажиров меньше необходимого. При этом сам автор ролика подчеркнул, что регистрацию он прошёл заблаговременно. Точное время вылета пассажирам также не сообщили.

FlyOne и раньше попадала под шквал критики со стороны российских туристов. Нынешний инцидент произошёл в аэропорту Тивата. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее канадская авиакомпания WestJet была вынуждена отменить 309 рейсов на фоне трудового конфликта с бортпроводниками в пик праздничного спроса. Перевозчик начал заблаговременно сокращать расписание, чтобы избежать коллапса в аэропортах в случае забастовки. Ситуация обострилась накануне длинных выходных по случаю Гражданского праздника, который отмечается 3 августа в большинстве провинций Канады, когда спрос на внутренние перелёты традиционно взлетает.