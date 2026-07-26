Во Внуково задержали 34 рейса и отменили ещё 3 из-за поломки багажных лент

В столичном аэропорту Внуково утром 26 июля произошёл технический сбой — вышли из строя ленты для выдачи багажа. Это привело к массовым задержкам рейсов. Пресс-служба воздушной гавани подтвердила проблемы.

Судя по оноайн-табло, 34 рейса не могут отправиться по расписанию, ещё три отменены. Из них 26 рейса приходится на прибытие, а 8 — на отправление. Два прилётных рейса и один вылетный полностью отменены.

Некоторые пассажиры уже несколько часов находятся в салонах самолётов. Например, один из рейсов в Анталью должен был покинуть Москву в 10:30, но люди до сих пор остаются на борту. Багажную службу перевели на ручной режим — сотрудники сортируют вещи вручную, а часть грузов принимают через пункты негабарита.

Во Внуково подтвердили, что проблемы в системе обработки багажа фиксируются с ночи. Там заверили, что работают над устранением.

«С багажом прилетевших во Внуково пассажиров трудностей практически нет. Но окончательно проблема не решена. Мы работаем над ее устранением. Ситуация уже лучше. Рассчитываем, что к вечеру положение с багажом войдет в штатный режим», — отметили в аэропорту.

Ранее Life сообщал, что более тысячи российских туристов не могут вылететь в Турцию и вернуться домой из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines. Во Внуково отложены несколько рейсов в курортные города, один из них ждёт вылета 12 часов. Задержаны также два рейса в Анталью. Аналогичная ситуация с обратными рейсами: из Даламана в Москву самолёт не вылетает уже десять часов, люди застряли в аэропорту.