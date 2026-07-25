В аэропорту Калуги введены ограничения на приём и выпуск рейсов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действуют с вечера 25 июля. Причины не уточняются. Информация о сроках действия ограничений пока не поступала.

Ранее аэропорты Оренбурга, Перми и Уфы временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Причиной стали меры безопасности, пояснили в Росавиации. В Пензе и Саратове, наоборот, всё работает в обычном режиме.