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Регион
25 июля, 17:23

В аэропорту Калуги введены ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действуют с вечера 25 июля. Причины не уточняются. Информация о сроках действия ограничений пока не поступала.

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Более тысячи российских туристов застряли в аэропортах Москвы и Турции

Ранее аэропорты Оренбурга, Перми и Уфы временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Причиной стали меры безопасности, пояснили в Росавиации. В Пензе и Саратове, наоборот, всё работает в обычном режиме.

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Александра Мышляева
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