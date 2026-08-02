Канадская WestJet отменила 309 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Канадская авиакомпания WestJet была вынуждена отменить сотни рейсов из-за конфликта с бортпроводниками. Перевозчик начал менять расписание на фоне возможной забастовки сотрудников во время праздничных выходных. Об этом сообщило CBC News со ссылкой на заявление перевозчика.

Количество отменённых рейсов WestJet к вечеру достигло 309. Компания начала постепенно сокращать расписание, чтобы избежать ситуации, при которой самолёты и пассажиры окажутся заблокированы в аэропортах. Проблемы с перевозками возникли накануне длинных выходных в Канаде. 3 августа в большинстве провинций страны отмечается Гражданский праздник, поэтому спрос на внутренние перелёты в этот период традиционно повышается.

«Мы не просто ведем переговоры по нескольким пунктам, мы добиваемся всеобъемлющего контракта, отражающего приоритеты наших членов», — сказала президент отделения профсоюза в WestJet Алия Хуссейн.

WestJet считается одним из крупнейших перевозчиков внутри Канады. Ежедневно компания выполняет около 600 рейсов и перевозит примерно 70 тысяч пассажиров. Причиной конфликта стал спор вокруг условий оплаты труда. Профсоюз CUPE, представляющий интересы около 4400 бортпроводников, требует оплачивать работу сотрудников на земле, которая, по его данным, занимает более 35 часов в месяц.

В пятницу представители профсоюза направили уведомление о возможном начале забастовки через 72 часа. В ответ авиакомпания объявила о намерении использовать локаут на тот же срок. Сейчас стороны продолжают переговоры при участии федеральных посредников. В WestJet заявляют, что наземные обязанности уже входят в систему оплаты и оплачиваются по повышенной единой ставке. Министр по делам семьи и труда Канады Патти Хайду сообщила, что провела встречи с обеими сторонами в Калгари, где проходят переговоры.

Торговая палата города предупредила, что затяжной конфликт может ударить по туристической отрасли и поставкам. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов, а тем, чьи перелёты отменили, WestJet предлагает бесплатно изменить или аннулировать бронирование на рейсы до 4 августа. Если перевозчик не сможет предоставить альтернативный вариант в течение двух суток, пассажиры могут рассчитывать на полный возврат стоимости билетов.

Ранее в США столкнулись с масштабным сбоем в работе American Airlines, из-за которого пришлось временно остановить пассажирские рейсы перевозчика. Ограничения на вылеты ввело Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Под действие мер также попали дочерние авиакомпании American Airlines, выполняющие внутренние рейсы.