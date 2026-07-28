Самолёт Qantas пролетел без посадки более 24 часов и установил мировой рекорд

Лайнер авиакомпании Qantas провёл в воздухе без посадки 24 часа 24 минуты, преодолев больше 23 тысяч километров, — это, как считается, самый долгий коммерческий перелёт в истории. Об этом сообщил концерн Airbus.

Специально доработанный самолёт A350-1000ULR вылетел из Мельбурна и во вторник приземлился в Тулузе на юго-западе Франции, где расположен завод Airbus. Маршрут пролегал над Тихим и Атлантическим океанами. За полётом можно было следить онлайн, и он вызвал заметный интерес в сети.

По данным Airbus, машина оснащена дополнительным топливным баком и покрыла 23 075 километров без единой остановки. Прежний рекорд принадлежал Boeing 777-200LR: в 2005 году он пролетел из Гонконга в Лондон через Тихий океан за 22 часа 42 минуты.

Ещё на прошлой неделе этот же самолёт прошёл маршрут из Тулузы в Мельбурн через Индийский океан чуть больше чем за 19 часов.

По данным сервиса Flightradar24, этот авиаперелёт побил рекорд популярности, уступив лишь одному случаю в истории наблюдений. Абсолютным лидером остаётся рейс 2024 года, когда борт доставлял тело Елизаветы II. Однако нынешний маршрут через канадские провинции в прямом эфире собрал аудиторию более 3,6 млн зрителей.

Речь идёт о флагманской инициативе Qantas — «Project Sunrise». Авиаперевозчик готовится открыть эру сверхдальних беспосадочных перелетов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк, используя флот новых A350. Время в пути составит порядка 19–21 часа (с поправкой на розу ветров и выбранный трек), что кардинально отличается от прежней пятидневной схемы путешествия по легендарному «маршруту кенгуру» с промежуточными посадками.

Ранее сообщалось, что Airbus в 2025 году нарастил поставки на 4% — до 793 самолётов. Портфель заказов также обновил рекорд — 8754 лайнера, при 1000 новых валовых заказах за год. В компании связали это с высоким спросом и отметили, что даже в сложных условиях удалось заключить ключевые контракты. Структура поставок: 607 A320, 93 A220, 57 A350 и 36 A330.