Сирия возобновит прямые авиарейсы в Россию впервые после смены власти

Сирия впервые после падения режима Башара Асада возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Авиакомпания Syrian Airlines открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Дамаском. Это выяснил Life.ru.

Первый рейс из Сирии в Россию. Фото © Syrian Airlines

В расписании Syrian Airlines появились прямые перелёты между российской столицей и сирийским Дамаском. Первый рейс запланирован на 16 августа, после чего самолёты будут отправляться раз в неделю по воскресеньям. В Москве воздушные суда будут принимать в аэропорту Шереметьево. Продолжительность полёта составит около 4 часов 50 минут, а стоимость билета эконом-класса начинается примерно от 350 долларов.

Приобрести места можно только через официальный сайт или приложение перевозчика. На популярных сервисах поиска авиабилетов новые рейсы пока не представлены. Прямое сообщение между странами сохранялось даже во время гражданской войны в Сирии. Рейсы выполняли Syrian Air и Cham Wings, однако в декабре 2024 года полёты остановились после захвата Дамаска вооружённой оппозицией и прекращения работы аэропорта.

После смены власти авиакомпании несколько раз заявляли о возможном возвращении маршрута, но конкретные сроки запуска долго не назывались. Теперь перевозчик подтвердил возобновление регулярного сообщения. При этом МИД России по-прежнему не рекомендует гражданам посещать Сирию с туристическими целями.

Ранее жители Сирии рассказывали о последствиях смены власти в стране после свержения Башара Асада в 2024 году. По их словам, общественная атмосфера стала свободнее, однако повседневные проблемы для многих граждан никуда не исчезли.