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Регион
30 июля, 18:49

Журналистка из США опознала своего похитителя в дипломате из Сирии Канатри

Мохаммед Канатри. Обложка © X / Lindsey Snel

Мохаммед Канатри. Обложка © X / Lindsey Snel

Американская журналистка Линдси Снелл опознала в временном поверенном в делах Сирии при США Мохаммеде Канатри одного из участников своего похищения в 2016 году.

В то время Снелл снимала репортаж о пострадавших жителях провинции Идлиб. Её похитили боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Девушке удалось сбежать в Турцию, а оттуда её депортировали в США.

Снелл выложила в соцсети видео, где рассказала о знакомстве с Канатри. Он сопровождал её к военным объектам и больницам, а позже согласился дать интервью в маске. Журналистка утверждает, что Канатри восхвалял теракты смертников и называл глупыми тех, кто готов принять помощь США.

«Я видела Мохаммеда несколько раз в первые дни плена. Его последние слова были о том, что боевики «Нусры», которые меня удерживали, хотят перевести меня из гостиной в тюремную камеру в подвале. Я отказалась, и вскоре «Нусра» перевела меня в настоящую тюрьму. А спустя годы я увидела, что Канатри стал сирийским дипломатом в Америке», — заявила Снелл.

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* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

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Лия Мурадьян
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