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Опубликовано 28 сентября, 12:58

Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Главной площадкой юбилейных торжеств станет Великий Новгород, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2032 году 1170-летием зарождения российской государственности постановляю принять предложение губернатора Новгородской области о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности и определении города Великий Новгород местом проведения основных юбилейных торжеств», — сказано в указе.

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Предыдущий крупный юбилей российской государственности отмечался в 2022 году. Тогда Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси и истоком российской цивилизации, выступая в Великом Новгороде на торжествах по случаю 1160-летия государственности. Президент отдельно упоминал Великий Новгород, Рюриково городище, Старую Ладогу и Изборск как места, связанные с истоками российской культуры и государства.

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Александра Мышляева
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