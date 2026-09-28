Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Главной площадкой юбилейных торжеств станет Великий Новгород, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2032 году 1170-летием зарождения российской государственности постановляю принять предложение губернатора Новгородской области о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности и определении города Великий Новгород местом проведения основных юбилейных торжеств», — сказано в указе.