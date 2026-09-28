Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Главной площадкой юбилейных торжеств станет Великий Новгород, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В связи с исполняющимся в 2032 году 1170-летием зарождения российской государственности постановляю принять предложение губернатора Новгородской области о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности и определении города Великий Новгород местом проведения основных юбилейных торжеств», — сказано в указе.
Предыдущий крупный юбилей российской государственности отмечался в 2022 году. Тогда Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси и истоком российской цивилизации, выступая в Великом Новгороде на торжествах по случаю 1160-летия государственности. Президент отдельно упоминал Великий Новгород, Рюриково городище, Старую Ладогу и Изборск как места, связанные с истоками российской культуры и государства.
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