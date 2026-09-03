«Речь о защите, а не национализации»: Путин объяснил новый указ для бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о введении новых обязанностей для бизнеса по защите предприятий от возможных атак ВСУ. Данные слова прозвучали на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что ранее у компаний не было требований самостоятельно закупать оборудование для противовоздушной обороны и тратить средства на защиту своих объектов. По его словам, новые правила направлены на то, чтобы бизнес участвовал в обеспечении безопасности собственной инфраструктуры.

«Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было», — сказал президент.

Тем не менее некоторые крупные компании уже начали самостоятельно вкладываться в такие меры. По его словам, речь идёт о затратах в десятки миллиардов рублей на оборудование и подготовку специалистов.

«Но я скажу: только одна крупная компания наша — вот вчера, позавчера я разговаривал — речь идёт о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройство специалистов по защите своих предприятий. Вот о чём идёт речь. В этом и только в этом смысл и цель указа», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что атаки украинских формирований на три российских нефтеперерабатывающих завода позапрошлой ночью удалось отразить. Глава государства уточнил, что все удары были отбиты. Он также напомнил, что говорил об этом ранее во время визита в Киргизию.