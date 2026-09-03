Путин заявил о необходимости укреплять ПВО России во время СВО

Пока продолжается специальная военная операция, России необходимо укреплять систему противовоздушной обороны для защиты своих объектов от ударов. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Пока идёт СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны», — сказал глава государства.

Путин неоднократно отмечал, что российские системы ПВО необходимо развивать с учётом расширения применения беспилотников. Речь идёт в том числе о защите инфраструктуры и других объектов на территории страны.

Президент также заявлял, что средства противовоздушной обороны должны совершенствоваться для работы по целям разных типов и на различных высотах.

Ранее Life.ru сообщал, что с полуночи 3 сентября силы ПВО уничтожили 64 беспилотника, летевших на Москву. После падения обломков на местах работали специалисты экстренных служб.