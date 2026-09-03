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Опубликовано 3 сентября, 06:15

Силы ПВО с полуночи 3 сентября уничтожили 64 дрона, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Ещё 17 беспилотников сбили на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели уничтожили силы ПВО Минобороны России.

После падения обломков на месте работают специалисты экстренных служб. Информации о последствиях инцидента в сообщении мэра не приводится.

Общее число БПЛА, сбитых на подлёте к столице с полуночи 3 сентября, выросло до 64.

ПВО России за ночь 3 сентября уничтожила 416 украинских беспилотников
ПВО России за ночь 3 сентября уничтожила 416 украинских беспилотников

Ранее силы ПВО уничтожили ещё десять беспилотников, летевших на Москву. На тот момент с начала суток сбито 47 БПЛА.

Москва не раз заявляла, что атаки дронов на гражданских лиц и инфраструктуру являются неприкрытой провокацией. Это типичный почерк Киева, стремящегося любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии фронта. При этом российская ПВО продолжает уверенно защищать воздушное пространство страны, а подразделения в зоне СВО наносят точечные удары по штабам ВСУ и цехам, где собирают беспилотники.

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Дарья Денисова
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