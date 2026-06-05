Путин: Атаки БПЛА наносят определённый ущерб, но бизнес думает на годы вперёд

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что атаки БПЛА по России наносят материальный ущерб, однако серьёзный бизнес оценивает ситуацию шире. По словам главы государства, инвесторы при принятии решений смотрят не на один фактор, а на всю совокупность рисков и долгосрочные перспективы экономики.

«Вы знаете, эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам материальный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. <...> Бизнес, особенно серьёзный, ориентируется на длительную историческую перспективу и прежде всего на экономику, в которую собирается инвестировать», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для России такие угрозы означают необходимость усиливать безопасность, а также укреплять систему противоракетной обороны и ПВО. Путин также признал замедление роста ВВП, но связал это с сознательными действиями властей. По его словам, такой курс нужен для укрепления базы российской экономики и макроэкономической устойчивости.

Ранее Владимир Путин поставил задачу упростить переход бизнеса на новые этапы развития. По его словам, при росте предприятия часто возникают организационные сложности и дополнительные финансовые расходы, с которыми готов справиться не каждый.