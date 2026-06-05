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5 июня, 14:46

Путин на ПМЭФ поставил задачи по созданию «бесшовной» среды для бизнеса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поставил задачу упростить переход бизнеса на новые этапы развития. По его словам, при росте предприятия часто возникают организационные сложности и дополнительные финансовые расходы, с которыми готов справиться не каждый.

Глава государства потребовал минимизировать эти издержки и обеспечить так называемый бесшовный переход в более высокую категорию. Это можно сделать с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения.

Правительству совместно с ВЭБ и деловыми объединениями поручено подготовить концепцию плавного перехода, которая охватит все ступени: от самозанятости до индивидуального предпринимательства и далее — до компании с полноценным корпоративным управлением. При этом необходимо учесть переход экономики на платформенные рельсы.

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Ранее Путин заявил, что выход малого предприятия на новый уровень часто сопровождается бюрократическими проволочками и финансовыми нагрузками, и не каждый предприниматель готов с этим справиться. По его словам, условия для запуска дела созданы, но динамика развития порождает непростые управленческие задачи.

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Дарья Денисова
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