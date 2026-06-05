Путин на ПМЭФ поставил задачи по созданию «бесшовной» среды для бизнеса

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поставил задачу упростить переход бизнеса на новые этапы развития. По его словам, при росте предприятия часто возникают организационные сложности и дополнительные финансовые расходы, с которыми готов справиться не каждый.

Глава государства потребовал минимизировать эти издержки и обеспечить так называемый бесшовный переход в более высокую категорию. Это можно сделать с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения.

Правительству совместно с ВЭБ и деловыми объединениями поручено подготовить концепцию плавного перехода, которая охватит все ступени: от самозанятости до индивидуального предпринимательства и далее — до компании с полноценным корпоративным управлением. При этом необходимо учесть переход экономики на платформенные рельсы.

Ранее Путин заявил, что выход малого предприятия на новый уровень часто сопровождается бюрократическими проволочками и финансовыми нагрузками, и не каждый предприниматель готов с этим справиться. По его словам, условия для запуска дела созданы, но динамика развития порождает непростые управленческие задачи.