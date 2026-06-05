Глава Сбера назвал банковские вклады лучшим вариантом для инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ рассказал о самых выгодных способах вложения 1 млн рублей. По его словам, на данный момент наиболее доходным остаётся банковский депозит, даже несмотря на снижение ставок.

Банкир отметил, что Сбер ежегодно отслеживает успешных инвесторов. Среди них — как обычные клиенты, так и члены правления и руководство банка. Оказалось, что на трёх-, пяти- и десятилетнем горизонте побеждают консерваторы.

Самые консервативные вложения, то есть депозиты, признаны наиболее выгодными. Хотя иногда инвестиции в облигации и акции дают высокую доходность, на длинной дистанции побеждают именно вклады. Особенно ярко это проявилось в последний трёхлетний цикл на фоне высоких ставок.

Среди инсайдеров банка картина примерно та же, хотя их портфели разнообразнее и включают более сложные инструменты.

«Поэтому пока консервативный портфель наиболее оправдан», — резюмировал Греф.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ озвучил экономические показатели за апрель: промышленное производство выросло, обрабатывающий сектор прибавил 3,1%, розничный товарооборот увеличился на 6,5%, а ВВП вырос на 1,3% (за четыре месяца — на 0,2%).